Homem faz refém dentro de uma igreja evangélica no bairro da Pedreira, em Belém

Após pouco mais de uma hora, chegou ao fim a crise com refém registrada em uma igreja evangélica no bairro da Pedreira, em Belém. Uma pessoa foi mantida refém pelo criminoso. A ocorrência iniciou por volta de 13h desta sexta-feira (14). As primeiras informações indicam que dois homens praticaram um assalto e, na fuga, invadiram uma igreja evangélica, na travessa Timbó, mantendo um homem como refém.

Uma mulher, que pediu para não ser identificada, disse que um homem tentou roubar uma motocicleta. Em seguida, ele entrou na igreja, onde estava sendo realizado um culto. O homem porta uma arma de fogo.

Igreja Evangélica na Timbó com a Avenida Pedro Miranda (Reprodução)

“Ele entrou lá por trás. E subiu. Quando ele desceu, saiu no meio da gente, empurrando todo mundo. Ele correu aqui para trás e queria sair pela última porta, mas não deu. Nessa altura, já tinham policiais”, contou. Por volta de 13h45, ela afirmou que havia um homem armado e dois reféns. Um deles apontava uma arma para a cabeça de um refém. Ela afirmou ainda que, na hora, havia umas 200 pessoas no culto. “Foi por volta de 13 horas, já estava terminando o culto”, disse.

Policiais militares estão no local e já iniciaram as negociações com os tomadores de reféns.