Homem é executado com cinco tiros em praça de Paragominas

Um homem foi morto de maneira violenta na madrugada do último sábado (18), no município de Paragominas, sudeste do Pará. Segundo informações da polícia, a vítima, identificada como Jonas Melo, estava em uma praça no bairro Jardim Atlântico quando foi alvejada com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e, até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso. Com informações do portal Debate Carajás.

A polícia informou que o homem andava pela praça quando foi surpreendido pelo algoz, que chegou no local em um carro particular. Armado, ele desceu do veículo e disparou várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Em seguida, o criminoso entrou no automóvel e fugiu do local. Ele ainda não foi identificado.

De acordo com informações do 19° Batalhão de Polícia Militar (19° BPM), que atendeu a ocorrência, Jonas Melo teria envolvimento com tráfico de drogas e roubos na cidade. Mas a Polícia Civil ainda está investigando qual seria a motivação do crime. O corpo do rapaz ficou estirado no gramado, à espera da remoção, e a cena violenta atraiu dezenas de curiosos.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e removeu o corpo do local para o Instituto Médico legal (IML), após a realização da perícia criminal. A Polícia Civil informou que vai analisar as imagens de câmeras de segurança da área, na tentativa de identificar o autor do crime, que segue foragido.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.