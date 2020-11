Dupla em carro vermelho executa homem a tiros no Guamá

Nem bem tinha terminado a apuração das Eleições Municipais 2020, que movimentou os moradores de Belém neste domingo (29), quando um homem foi morto a tiros na passagem Tiradentes, no bairro do Guamá. A vítima é Diogo William Siqueira de Souza. Ele tinha 35 anos, e, em princípio, não tinha passagem pela Polícia.

Diogo encontrava-se sentado bebendo cerveja na frente de uma casa que não era a dele, pois morava fora do bairro. De repente, segundo informações repassadas à Polícia, dois homens chegaram em um carro vermelho até o local.

De imediato, a dupla investiu contra Diogo, e o executou com vários disparos. As primeiras informações são de que a vítima foi morta com tiros de pistola .40 e 9mm. O crime ocorreu às 18h15 e chocou os moradores da área.