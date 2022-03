Jovem de 20 anos é executado a tiros no bairro do Guamá, em Belém

Um homem foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (4), no bairro do Guamá, em Belém. O homicídio ocorreu na Passagem Samarina, entre as travessas Liberato de Castro e Ezeriel, por volta das 21h30. A polícia identificou a vítima como Rodrigo Felipe Lima, de 20 anos de idade, morador do Guamá, alvejado por um grupo que chegou em um carro, e após os disparos saiu do local, sem ser identificado.

"Eu não sei o que aconteceu, ninguém viu, não falou nada. Ele estava de bicicleta e estava com a mulher dele", afirmou o pai da vítima, que não teve a identidade revelada.

O pai de Rodrigo Lima informou que o filho trabalhava com entrega de quentinhas de alimentos no próprio bairro do Guamá e reconheceu também que Rodrigo já teve problemas com a polícia quando foi flagrado vendendo petecas de drogas. O pai não informou quando Rodrigo foi detido, pela primeira vez.

Crime no Guamá assustou moradores da passagem Samarina (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Segundo testemunhas, homens em um veículo teriam efetuado pelo menos cinco disparos contra Rodrigo. Ele morreu no local.

Policiais militares guardaram a cena do crime e agentes da Polícia Civil estão no local levantando as primeiras informações sobre o assassinato, cujas investigações deverão ser conduzidas pela Divisão de Homicídios.

O pai de Rodrigo confirmou que ele estava na companhia da namorada, mas não soube dizer se ela foi atingida. No entanto, populares disseram que ela, de fato, foi baleada e socorrida para o Pronto Socorro Municipal.

"Ele era tranquilo, tinha 20 anos", lamentou o pai, quando perguntado sobre o comportamento do jovem.