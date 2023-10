Homem é executado a tiros dentro de hotel em Itaituba

Um homem de 51 anos, identificado como André Simão da Conceição, foi executado a tiros dentro de um hotel, localizado às margens da BR-163, em Itaituba, sudoeste do Pará, na tarde da última sexta-feira (13). Dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta, estariam envolvidos no crime. Um deles desceu do veículo, entrou no estabelecimento e matou a vítima. O comparsa o aguardava do lado da hospedaria e deu suporte para a fuga do assassino.

Segundo testemunhas, André, que era conhecido entre seus amigos pelo apelido “Boca Rica”, estava sentado em frente ao hotel, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta se aproximando dele. Nesse momento, a vítima saiu correndo para dentro do estabelecimento. Foi então que os dois criminosos pararam a motocicleta perto da hospedaria, um deles desceu de capacete, com a arma em punho, e foi atrás de André.

Nas imagens das câmeras de segurança do hotel, é possível ver um dos criminosos armado, passando na recepção da hospedaria, onde estavam cinco pessoas, dentre elas uma criança.

Os hóspedes conseguiram se esconder, enquanto o homem armado efetuou vários disparos de arma de fogo na cabeça de André, que morreu na hora. Após o ato, os criminosos fugiram do local.

A Polícia Militar do distrito de Moraes Almeida, região garimpeira de Itaituba, foi informada sobre o homicídio, foi até o local e constatou o ocorrido. A área do crime foi isolada pelos policiais militares. A Polícia Civil, do município de Trairão, foi comunicada sobre a situação e agiu com os procedimentos legais.

De acordo com a PM, policiais militares continuam realizando várias buscas na região, na tentativa de identificar os autores do homicídio. Até então, a motivação do crime ainda é desconhecida