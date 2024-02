Homem é esfaqueado pelas costas e morto, em São Félix do Xingu

O homem esfaqueado e morto na noite de domingo (11) foi identificado como Chirley Xavier Soares, de 47 anos. Ele foi golpeado pelas costas na residência onde morava, na avenida Ceará, município de São Félix do Xingu, sul do Pará. Segundo as informações de testemunhas, a vítima discutiu com uma pessoa por telefone momentos antes de ser assassinado.

Chirley era natural de Colinas do Tocantins (TO) e no momento do crime, segundo populares, estava acompanhado do filho de dois anos. Pessoas que estavam no local ainda acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local somente constataram o óbito da vítima. Chirley não resistiu devido a gravidade dos ferimentos.

Os agentes investigam quem é a pessoa que falava com a vítima por telefone e se a ligação possui relação com o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso por meio da Delegacia de São Félix do Xingu. Testemunhas serão ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que ajudem na solução do caso podem ser feitas pelo disque-denúncia 181.