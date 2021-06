Homem é esfaqueado e tem orelhas arrancadas após discussão em bar no Pará

Luziano Costa Cirqueira, de 38 anos, foi esfaqueado e teve as duas orelhas arrancadas após uma discussão em um bar na área rural de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. O crime ocorreu no domingo (20), na região de Marreca, uma localidade a 18 quilômetros do centro do município. O homem foi atingido com três facadas, que perfuraram as axilas e as costas, indicando que ele teria sido atacado por trás. As informações são do Correio de Carajás.

O proprietário do estabelecimento que foi palco da cena sangrenta relatou que a vítima chegou ao local ainda na noite de sábado (19). Ele aparentava sinais de embriaguez e pediu por uma dose de cachaça. Após tomar a bebida, Luziano teria se afastado, mas permanecido no local. A vítima era moradora da área e conhecida de populares.

Aos policiais militares e civis que atenderam a ocorrência, o dono do local alegou que só encontrou a vítima sem vida na manhã seguinte, no momento em que foi reabrir o bar. Não há informações de quem possa ter matado Luziano, mas as características do crime mostram um alto grau de frieza e crueldade por parte do algoz. Além de ser esfaqueada, a vítima ainda teve as duas orelhas arrancadas.

Os policiais constataram que não foi levado nenhum objeto do homem. Ao lado dele, estavam a motocicleta e uma mochila com pertences, que não foram tocadas pelo assassino. O local não possui câmeras de monitoramento, o que deve dificultar as investigações.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.