Homem é encontrado morto seminu em plantação, em Concórdia do Pará

Um homem, identificado somente como "Jeco", foi encontrado morto na manhã deste sábado (13), em uma plantação de dendê, no município de Concórdia do Pará, no nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima estava seminua e apresentava cortes feitos por facão nas costas e pescoço.

Segundo testemunhas, a vítima estaria desaparecida há alguns dias. O corpo de "Jeco" teria sido encontrado por populares que trafegavam próximos ao dendezal. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização da perícia no corpo e no local onde foi encontrado. A vítima apresentava vários golpes de facão, estava com o pescoço cortado e teve os olhos perfurados. Não há informações sobre o que teria motivado ou quem seriam os autores do homicídio.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da delegacia de Concórdia do Pará, informou que tomou conhecimento do caso e realizou apuração no local onde foi encontrado o corpo. Perícias foram solicitadas para a remoção do corpo e realização de levantamentos no local do crime. A polícia trabalha para elucidar os fatos e a autoria do crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.