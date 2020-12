Homem é encontrado morto no telhado de loja no centro de Castanhal

Um homem foi encontrado morto no telhado de uma loja na avenida Barão do Rio Branco, a principal via do centro comercial do município de Castanhal, na região nordeste do Pará. O crime foi registrado na manhã desta segunda-feira (14) por sites de notícias da região.

Quando os militares chegaram no local, acessaram o telhado e perceberam que o homem apresentava rigidez cadavérica, de acordo com a corporação. A retirada do corpo levou algumas horas.

A Polícia Civil investiga as circunstância do ocorrido, mas até então não se tem informações sobre a identidade do homem, a causa da morte dele e o que ele fazia no telhado do estabelecimento comercial.

Acionado, o Instituto Médico Legal trabalha para identificar a vítima.