Homem é encontrado morto na zona rural de Itupiranga; polícia investiga homicídio

Natanael Sousa da Silva, de 57 anos, foi encontrado morto na manhã do último domingo (9/06), na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará. O corpo foi descoberto por moradores da Vila João Ramos, localizada a aproximadamente 115 km da área urbana do município.​

Ao serem acionadas, as autoridades policiais identificaram que o caso se trata de um homicídio, embora ainda não tenham divulgado a causa exata da morte. A Polícia Científica foi chamada ao local para realizar a análise e a remoção do cadáver, além de coletar vestígios que possam contribuir para as investigações.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar o autor do crime, cuja motivação é desconhecida. A polícia não informou se algum pertence da vítima foi roubado. Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).