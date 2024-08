Homem é encontrado morto em praia de Alter do Chão, em Santarém

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado na tarde deste sábado (24/08) na praia do Cajueiro, em Alter do Chão, município de Santarém, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, moradores da área avistaram o corpo por volta de 14h. Ainda não há detalhes se o cadáver possuía sinais de um possível homicídio.

A vítima estava sem camisa e usava somente uma bermuda vermelha. Testemunhas que acompanharam a perícia realizada pelas autoridades policiais no corpo relataram que, apesar de não ter o nome descoberto, a vítima seria um morador de rua que costumava viver pela área. Ele ainda teria sido visto durante a manhã caminhando pela praia. Apesar das especulações no local, somente as investigações e análises feitas no corpo poderão determinar as reais causas da morte.

A Polícia Militar esteve na área e realizou o levantamento das primeiras informações. A Polícia Científica fez a perícia e depois realizou a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.