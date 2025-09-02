Homem é encontrado morto em Novo Repartimento

Um homem identificado como Antonio Filho de Araújo foi encontrado morto na noite de domingo (31), em uma propriedade localizada na Vicinal Seis, na região da Gleba Parakanã, no município de Novo Repartimento, sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima apresentava um ferimento grave no olho esquerdo, provocado por disparo de arma de fogo. O corpo estava caído sob uma mesa, em uma casa utilizada por trabalhadores da fazenda onde ele atuava. O crime ocorreu por volta das 18h.

Um vaqueiro da propriedade relatou à polícia que, ao retornar ao local, encontrou Antonio Filho já sem vida. Ele informou que a vítima trabalhava junto a outro homem na construção de uma cerca, mas disse não conhecer a identidade do suspeito apontado como autor do disparo.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, identificar o responsável e apurar a motivação do crime. Informações que ajudem nos trabalhos investigativos podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.