Homem é encontrado morto em circunstâncias misteriosas em ramal de Santa Izabel do Pará

A Polícia investiga em quais circunstâncias ocorreu, na sexta-feira (20) à noite, o assassinato de um homem na rodovia PA 140, km 08, ramal do Santa Rosa, no município de Santa Izabel do Pará, próximo a Belém. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Sobre esse caso, a Polícia Militar informou, neste sábado (21), que "um homem não identificado foi encontrado morto no Ramal Santa Rosa, na PA 140". "A Polícia Civil foi acionada e solicitou a remoção e perícia".

A informação da morte do homem circula por grupos nas redes sociais.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal prossegue apurando mais informações sobre esse caso.