Homem é encontrado morto em área de mata com corte na nuca em Marabá

Um homem identificado como Domingo Souza Costa Barbosa, de 25 anos, foi encontrado morto em uma área de mata. A vítima apresentava um corte profundo na nuca. O corpo foi localizado na noite de quarta-feira (24/07), próximo à caixa d’água do Residencial Magalhães-II, no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo moradores da área, Domingo teria envolvimento com uma facção criminosa que atua na região. No entanto, apesar dos relatos, não consta que ele tivesse passagem pela polícia.

Conforme os relatos, a Polícia Militar foi acionada por volta de 23h por conta de uma pessoa que havia sido encontrada desacordada em uma área de vegetação. Ao chegar no local indicado, os agentes constataram que Domingo estava morto. A mãe dele estava no local e mantinha-se abraçada ao corpo do filho, em desespero.

As testemunhas ainda chegaram a acionar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a equipe apenas confirmou o óbito do jovem. Além disso, os paramédicos não puderam informar qual tipo de armamento teria causado o corte na nuca da vítima, missão que ficou a cargo dos peritos da Polícia Científica, que fez a remoção do corpo para que fossem realizados os exames cadavéricos.