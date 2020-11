Homem é encontrado morto dentro de motel em Santarém

Alexandre Luís dos Santos Fernandes, de 44 anos, foi encontrado morto dentro do quarto de um motel localizado no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste paraense, na madrugada desta sexta-feira (27). A Polícia Civil investiga o caso e faz diligências para identificar e localizar a pessoa que estava acompanhando a vítima, que não foi mais vista no local após encontrarem o corpo.

Segundo a polícia, os funcionários do motel informaram que estranharam a demora para a liberação do quarto e resolveram ir até lá. Como ninguém atendeu a porta, eles entraram e encontraram a vítima já sem vida. A pessoa que entrou no motel com Alexandre já não estava mais lá.

A gerência do motel disse que vai buscar as imagens do circuito de câmeras, instaladas no corredores e na entrada e saída do estabelecimento, para identificar quem estava acompanhando Alexandre Luís.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e exame de necropsia. O caso foi registrado na Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.