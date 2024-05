Homem é encontrado morto dentro de casa e companheira presa em Ananindeua

Paulo Sérgio Santos Alexandria, de 45 anos, o "Paulinho", foi encontrado morto dentro de casa, na manhã desta quinta-feira (9), na travessa WE-65, na Cidade Nova 6, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a polícia, Sara Moura, companheira da vítima, foi capturada perto de uma feira da região por suspeita de envolvimento no caso.

Por volta de 8h20, uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) para verificar uma pessoa que, possivelmente, estaria morta dentro de um imóvel.

Depois de chegarem ao endereço, os militares constaram a morte e viram que a vítima se tratava de um homem. Posteriormente, ele foi identificado como Paulo. De acordo com o relato das autoridades, o cadáver apresentava características de morte violenta. A princípio, o homem teria morrido há mais de 24 horas.

Para a polícia, vizinhos relataram que regularmente escutavam discussões entre Alexandria e Sara, companheira dele. No local do crime, ela não foi encontrada, o que levantou a hipótese de que a mulher poderia ter alguma participação com o caso.

A Polícia Civil conseguiu localizá-la nas proximidades da feira da Cidade Nova 6. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição policial informou que "apura as circunstâncias da morte de Paulo Sérgio Santos Alexandria". Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Equipes da Divisão de Homicídio ouvem testemunhas e analisam imagens de câmeras para identificar a autoria do crime.

Paulo tinha antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça e no contexto da Lei Maria da Penha. A última vez que tinha sido preso, conforme a polícia, tinha sido em fevereiro de 2020. Desde então, ele se encontrava solto.