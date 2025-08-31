Homem é encontrado morto com sinais de esfaqueamento ao lado de igreja em Marabá

Um homem foi encontrado morto com sinais de esfaqueamento no núcleo Nova Marabá, no município do sudeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (31), quando a vítima foi localizada jogada ao lado de uma igreja na Feira da Folha 28.

Segundo o portal Debate, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta de 00h20 para atender a uma ocorrência de homicídio nas proximidades de uma igreja católica. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o corpo de um homem, que aparentava ter cerca de 30 anos. A vítima estava ensanguentada e apresentava perfurações aparentemente feitas por arma branca.

Nenhuma pessoa no local soube informar a identidade do homem. No entanto, as testemunhas informaram para a PM que a vítima supostamente seria uma pessoa que vivia na situação de dependente química. Não há mais detalhes sobre qual poderia ter sido a motivação para o homicídio. A área foi isolada pela guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da equipe da Polícia Científica. Um inquérito foi aberto para identificar a vítima, o motivo para o crime e o possível autor.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.