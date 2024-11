Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados no sudeste do Pará

Leandro da Silva Barcelar foi encontrado morto, com os pés e mãos amarrados, no município de Ulianópolis, sudeste do Pará. O corpo tinha marcas de tiros e foi localizado na manhã de domingo (17/11), na Estrada da Cachoeirinha, próximo à plantação de eucalipto da Suzano, no bairro Davinópolis. O crime, com características de execução, está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo as informações policiais, moradores acionaram a Polícia Militar por volta de 9h30 para comunicar sobre a localização do corpo. Imediatamente uma viatura foi ao local e constatou a veracidade do caso. Os agentes informaram que Leandro estava com as mãos e pés amarrados nas costas por um fio e tinha lesões de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia no local e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde seriam feitos mais exames para auxiliar nas investigações. Ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado o crime ou quem seria o autor do homicídio de Leandro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Ulianópolis trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Leandro da Silva Bacelar. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações", comunicaram.