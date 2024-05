Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados no Aurá, em Ananindeua

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado morto com os pés e mãos amarrados, na manhã desta sexta-feira (31/05), no bairro do Aurá, em Ananindeua. Conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, o jovem apresentava marcas de disparos de arma de fogo na região das costas. Não há informações sobre os autores do homicídio.

De acordo com o 30º Batalhão de PM, responsável pela área, uma viatura foi informada, via Centro Integrado de Operações (CIOp), que populares haviam encontrado um corpo na área da Estrada Santana do Aurá. Ao chegar no local, os agentes constataram o homicídio. O corpo do homem, que aparentava ter entre 20 e 25 anos, estava jogado em uma área de mata. As mãos e os pés estavam amarrados com cordas. A vítima, que vestia um shorts e estava sem camisa, tinha marcas de tiros na região das costas. Segundo a PM, características de execução.

Os populares que estavam no local não souberam informar se a vítima morava na área. Os PMs acionaram a Polícia Civil e Científica. Uma análise foi feita no local onde o corpo estava para desvendar se a vítima foi morta no local ou apenas deixada na área de matagal. O corpo foi removido após perícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Delegacia do Aurá e da Divisão de Homicídios estão no local e trabalham para identificar o corpo e autoria do homicídio. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.