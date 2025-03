Homem é encontrado morto com o rosto desfigurado em calçada de Santarém

Rosinaldo Almeida, mais conhecido como ‘Neguinho’, foi encontrado morto com sinais de violência na manhã desta quarta-feira (12/3), em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima era uma pessoa em situação de rua que costumava ficar na área de comércio do bairro Vitória Régia. O rosto da vítima apresentava várias lesões, o que chamou a atenção das testemunhas que o localizaram.

Conforme a polícia, Rosinaldo estava na Rua Treze de Maio, deitado em frente a um comércio, quando foi encontrado. As testemunhas que acionaram a polícia relataram ter notado lesões no rosto da vítima, uma grande quantidade de sangue e perceberam que ele não apresentava sinais de vida. Os agentes informaram que tudo indica que o crime ocorreu durante a madrugada, no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Rosinaldo estava com os braços cruzados como se tivesse sido deixado propositalmente para parecer que estava dormindo.

Pessoas que trabalham na área contaram que ‘Neguinho’ era conhecido entre os feirantes e moradores por fazer pequenos serviços e favores na área. Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter motivado o assassinato da vítima ou quem seriam os autores. A Polícia Civil esteve no local para coletar informações que ajudem a desvendar o caso. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Homicídios de Santarém trabalha para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. “A vítima foi identificada como Rosinaldo Almeida. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.