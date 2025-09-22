Homem é encontrado morto com marcas de tiros na orla de Marabá

O corpo de Carlos Vinicius Feitoza Xavier foi encontrado na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 14h, na orla do bairro Amapá, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo informações da Polícia Civil ao site Correio de Carajás, a Delegacia de Homicídios foi acionada para atender a uma ocorrência de “achado cadavérico” no Rio Itacaiúnas. No local, os agentes, com o apoio do Corpo de Bombeiros, removeram o corpo da água e identificaram a vítima.

De acordo com a polícia, Carlos Vinicius apresentava perfurações aparentemente causadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça, além de uma lesão provocada por objeto contundente na testa. O cadáver foi periciado e removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá confirmar a causa dos ferimentos por meio de exame necroscópico.

O caso está sob investigação do delegado Vitor Luiz, responsável por conduzir as diligências que buscam esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação do assassinato.