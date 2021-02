Funcionário de fazenda é encontrado morto com marcas de tiros

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiro em Itaituba. A polícia identifica a vítima como Donizete Vieira de Sousa, encontrado morto, em uma fazenda no Distrito de Miritituba, no município que fica no sudoeste paraense O corpo estava do lado do veículo que a vítima dirigia e quando os policiais chegaram o carro ainda estava ligado, com a chave na ignição. O caso aconteceu na noite de sábado (6), por volta das 20h. O crime foi registrado na 19ª Seccional de Polícia de Polícia Civil de Itaituba, que deve prosseguir com as investigações.

De acordo com o 101° Posto de Policiamento Destacado (PPD) do Distrito de Miritituba, Donizete era prestador de serviço na fazenda, cujo nome não foi divulgado. A polícia foi acionada por populares.

Segundo informou à polícia, o dono da fazenda, Donizete Sousa saiu da fazenda, dirigindo um veículo Strada, cor branca, placa HSG-2017 MT/Sorriso, e em pouco tempo, funcionários ouviram os disparos contra ele.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e está responsável pela perícia, cujo resultado deve sair em até 30 dias.