Homem é encontrado morto com golpes de arma branca em Redenção, no sul do Pará

Um homem identificado como Anderson Ferreira dos Santos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (10), no município de Redenção, no sul do Pará. As primeiras informações indicam que o corpo dele foi “desovado” perto da unidade de saúde da avenida Marechal Rondon. Ou seja: a vítima não foi morta naquele endereço.

O portal Fato Regional informou ainda que, conforme as primeiras informações, colhidas pela Polícia Militar, tudo indica que homem foi morto com golpes de arma branca. Até o momento, não há informações sobre a provável autoria do crime e nem sobre a sua motivação.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a vítima, Anderson Ferreira dos Santos, foi encontrada sem vida em via pública e apresentava lesões provocadas por arma branca. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Homicídios de Redenção para apurar o crime e identificar os envolvidos. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido..

LEIA TAMBÉM: