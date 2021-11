Homem é encontrado morto com facada no peito na porta de sua casa, em Parauapebas

Na manhã da última segunda-feira, 01, um homem foi encontrado morto na frente de sua casa, sentado junto ao batente da porta da frente com um ferimento grave no peito. Identificado como Erisvaldo Oliveira, de 32 anos, o homem era morador do bairro Nova Carajás, em Parauapebas, e sua morte ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

O 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou o caso, e disse que ele chegou ao conhecimento da polícia logo no começo da manhã. Uma guarnição foi acionada ao local e constatou o óbito do homem, que trabalhava como ajudante de pedreiro. Os policiais tentaram colher informações, mas como pouco foi dito pelos moradores da região, o que restou foi preservar as evidências no local do crime até a chegada da Polícia Civil e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, núcleo avançado de Parauapebas.

O que se sabe até o momento é que Erisvaldo morava ali de aluguel, vindo de Igarapé Grande, município na região central do Maranhão. Ele tinha um ferimento no peito esquerdo, causado por uma facada, e morreu sentado e sem camisa, na frente da casa na avenida Serra Pelada.

A Polícia Civil analisou a cena do crime, bem como os peritos do Renato Chaves, e até o momento, o caso segue sob investigação. Um dia após a morte de Erisvaldo, ninguém havia sido preso por participação no crime.