Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de tiros em Eldorado do Carajás

Jailson Pereira dos Santos, mais conhecido como ‘Gugu’, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (11/11), no bairro Eucalipto, município de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima apresentava marcas de tiros, ferimentos pelo corpo e estava com as mãos e pescoço amarrados com uma corda.

De acordo com a polícia, os agentes receberam uma denúncia sobre um corpo enrolado em um lenço, às margens de uma rua. Ao chegarem no local, foram informados que um morador passava pela área e teria visto a moto da vítima abandonada. Perto da moto estava o corpo. Não há informações sobre a motivação ou autoria do homicídio. Os agentes relataram que a vítima tinha sido baleada e apresentava ferimentos na cabeça e na nuca. Além de estar com as mãos amarradas nas costas e também estar com uma corda no pescoço.

Após verificarem as características da execução, os policiais acionaram a Polícia Civil e Científica, que realizaram os procedimentos no local. O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas. “A Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Jailson Pereira dos Santos está sendo necropsiado e será liberado para a família”, comunicaram, em nota.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Eldorado dos Carajás apura as circunstâncias da morte. “Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, informaram.