Homem é encontrado carbonizado após incêndio dentro de casa no Telégrafo

Um homem identificado como Álvaro Pantoja dos Santos, de 56 anos, foi encontrado carbonizado na tarde desta segunda-feira (18), após um incêndio dentro da casa onde ele morava, na travessa Antônio Baena entre a travessa Djalma Dutra e a rua Antônio Everdosa, em frente ao canal do Galo, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo informações de vizinhos, Álvaro morava sozinho no local. A causa do incêndio não foi identificada pela Polícia Cientifíca do Pará (PCP). A vítima foi encontrada no segundo andar do imóvel.

Vizinhos sentiram cheiro de queimado quando viram que o segundo andar da casa estava pegando fogo. Os moradores conseguiram cessar as chamas e localizaram o corpo.

Marina Pereira mora há três meses na casa ao lado onde aconteceu o incêndio e disse que foi a própria mãe que avisou sobre o caso. “Minha mãe sentiu um fedor de fumaça e ela pensou que fosse madeira pegando fogo. Quando ela saiu de casa viu que estava tinha fogo no quarto do vizinho (Álvaro). Ela me falou sobre o incêndio e foi quando eu liguei para os bombeiros. Outros vizinhos conseguiram entrar na residência dele pela minha casa. Eles cessaram as chamas e encontraram o corpo”, contou Marina.

Segundo a vizinha, desde que se mudou para o local percebeu que Álvaro era mais acanhado e não gostava muito de conversar. “Por seis anos morei em uma casa nessa mesma rua. Depois me mudei para essa outra residência. O Álvaro nunca teve contato com ninguém. Só falava bom dia e boa tarde. Ele não tinha um nenhum parente que visitava ele”, comentou a moradora.

