Homem é detido suspeito de furtar charque e doce de leite em mercadinho no Marajó

Um homem que não teve o nome divulgado foi detido suspeito de furtar dois pacotes de charque, potes de doce de leite e outros itens de um mercadinho no município de Curralinho, no Marajó. A ação policial ocorreu na segunda-feira (28/10), quando o suspeito foi flagrado por funcionários do local, que informaram a situação para a Polícia Militar.

Segundo as informações policiais, após o caso ser informado para a equipe, uma guarnição foi ao mercadinho. Chegando no local, os PMs se depararam com um grande tumulto. O suspeito, alterado, estava em luta corporal com vários funcionários que o impediam de tentar fugir do estabelecimento. Os policiais controlaram a situação e realizaram a abordagem ao suspeito. Junto com o charque e o doce de leite, o homem também estaria em posse de um kit cozinha, que teria sido pego dentro do mesmo estabelecimento alvo do furto. O homem também estava com outros produtos que teriam sido pegos de outros estabelecimentos próximos.

Os funcionários do local teriam reconhecido o suspeito, que também estaria sendo apontado como envolvido em casos semelhantes de furtos no mesmo estabelecimento e em outros mercadinhos da área. Após acalmar a situação, os policiais conduziram o suspeito para a delegacia onde seriam realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.