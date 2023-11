Homem é detido após abusar da enteada de 11 anos em Rio Branco, Acre

Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (13/11), em Rio Branco (AC), após abusar de sua enteada de 11 anos. A descoberta do crime ocorreu no dia 5 de novembro, quando a criança revelou à coordenação de sua escola os abusos cometidos pelo padrasto. A Polícia Militar e a mãe da vítima foram acionadas imediatamente.

Carla Fabíola, delegada encarregada do caso, revelou que, em conversa com a psicóloga da delegacia, a vítima mencionou a presença de câmeras de segurança na residência, as quais poderiam confirmar os abusos. "A equipe de investigação obteve autorização da mãe da vítima para acessar as câmeras e visualizamos o ato. No dia dos fatos, a mãe foi dormir no quarto e o autor ficou alisando a criança na sala", relatou a delegada.

Com base nas evidências, a delegada solicitou a prisão do suspeito, que foi então detido no bairro Triângulo Velho, na capital acreana. Durante interrogatório, o acusado confessou o crime.