Homem é baleado pela polícia após receber ordem de parada e descer do carro armado

Um homem identificado como Josiel Silva da Mata foi baleado durante uma intervenção policial na estrada do Rio Preto, zona rural do município de Marabá, sudeste do Pará, na noite da última quarta-feira (15). Segundo informações da Polícia Militar, após receber uma ordem de parada, ele teria descido do carro com uma espingarda e não obedeceu as ordens para se entregar. O suspeito está internado e vai ser preso assim que receber alta médica. Com informações do portal Debate Carajás.

A PM informou que recebeu denúncias de que uma quadrilha estaria roubando gado e vendendo carne de maneira ilegal, em um carro particular preto, na vila de Brejo do Meio, distante cerca de 15 quilômetros da sede do município. De posse das informações, os policiais iniciaram as diligências até o local.

Por volta das 20h, os militares localizaram o veículo que conferia com as descrições da denúncia. Foi feita a abordagem e, após receber ordem de parada, o condutor, Josiel Silva, teria descido do veículo com uma espingarda em mãos. Foi solicitado que ele abaixasse a arma, ordem que teria sido recusada.

Ainda de acordo com a PM, neste momento, em legítima defesa, um policial atirou duas vezes contra o condutor, que foi atingido na região do pescoço. Dois comparsas do suspeito, ainda não identificados, teriam pulado do carro e fugido por uma área de mata, escapando do cerco policial.

A espingarda utilizada pelo condutor foi apreendida e encaminhada para a 21ª Seccional Urbana. Já Josiel Mata foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde permanece internado. Ele será preso depois de receber a alta médica.