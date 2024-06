Homem é baleado nas costas e no pescoço em Santarém; polícia prende suspeito

Davi dos Santos Guimarães, 23 anos, foi baleado no pescoço e nas costas, no fim da noite de sábado (23), em Santarém, oeste do Pará. O suspeito de atirar nele foi preso pela Polícia Militar, por uma equipe que estava próxima do local. A motivação do crime, ocorrido na esquina das Avenidas Curuá-Una e Moaçara, bairro São José Operário, é desconhecida.

Por volta das 23h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionado para socorrer Davi. A vítima foi atendida pelos profissionais de saúde e depois encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (PSM). O estado de saúde do rapaz, até o momento, não foi revelado.

Segundo o portal O Impacto, testemunhas afirmaram que o atirador chegou ao local em uma motocicleta vermelha e atirou várias vezes contra Guimarães. A PM capturou Marcos Heber Melo da Silva como suspeito de envolvimento no crime. Também foi encontrada uma moto e um revólver, que teriam sido usados no atentado.

Marcos, o veículo e a arma foram apresentados à 16ª Seccional de Polícia Civil. A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima está hospitalizada e ainda não foi ouvida. O caso é investigado pela Seccional de Santarém que irá apurar as circunstâncias e o motivo do crime.