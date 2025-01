Homem é baleado na véspera do Ano Novo e bandidos abandonam moto em Marabá

Um homem foi baleado na véspera do Ano Novo em Marabá, município do sudeste paraense. A vítima foi Márcio Alves Guimarães que foi atingido por uma das balas na cabeça na noite do dia 31 de dezembro de 2024. Ele estava na porta da residência onde mora, localizada na Folha 33, no bairro Nova Marabá, quando dois indivíduos em uma motocicleta POP, cor preta, se aproximaram e dispararam três vezes.

Márcio foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Regional de Marabá, onde segue internado em estado gravíssimo. As informações são do portal Correio de Carajás.

Os policiais que estiveram na ocorrência informaram que os criminosos ainda não haviam sido identificados. Eles fugiram do local correndo, abandonando a moto, um capacete e um par de sandálias.