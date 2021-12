Homem é baleado na frente de casa enquanto conversava com familiares

Um homem foi morto enquanto estava conversando com familiares na frente da própria casa. Alexander Brayan Gervásio de Araújo, de 25 anos, foi surpreendido por atiradores, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, no bairro Nova Vitória, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo testemunhas, um carro se aproximou da vítima e homens dispararam vários tiros. A perícia confirmou que Alexander foi atingido nove vezes.

A motivação do crime e o paradeiro dos criminosos estão sendo investigados pela Polícia.