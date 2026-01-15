Homem é baleado em tentativa de homicídio em Altamira

Um homem foi baleado em uma tentativa de homicídio em Altamira, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (14), no bairro São Domingos, quando a vítima foi perseguida por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade de saúde.

Segundo as informações iniciais, a vítima caminhava pela via quando os suspeitos se aproximaram e fizeram cerca de três disparos. Um dos tiros atingiu a região do peito do homem. Para tentar escapar, a vítima correu, mas foi seguida pela dupla armada. Os atiradores foram embora quando o homem buscou abrigo dentro de um estabelecimento comercial.

Pessoas da área, que conheciam a vítima, ajudaram a conter o sangramento até a chegada de uma ambulância do Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional Público da Transamazônica. Ele estaria em estado grave. No entanto, não há mais detalhes a respeito do estado de saúde. Além disso, nenhuma testemunha soube responder qual poderia ser a motivação para a tentativa de assassinato. A Polícia Civil deve iniciar as apurações para chegar até os atiradores.

Em nota, a PC comunicou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira, que realiza diligências para identificar os envolvidos. "Denúncias que auxiliem nas investigações podem ser feitas pelo número 181. O sigilo é garantido", esclareceu.