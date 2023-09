Homem é baleado e morre em vila de casas no Jardim das Araras, em Itaituba

Um homicídio foi registrado no início da manhã deste domingo (03), por volta das 5h50, no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Jhonatan Ferreira Rocha, de 32 anos.

De acordo com informações da Polícia ​Militar (PM), obtidas pelo Giro Portal, uma guarnição foi acionada para verificar disparos de arma de fogo na 5ª rua. Uma equipe se deslocou até o endereço informado, onde encontrou a vítima caída ao chão.

Testemunhas relataram que ouviram os disparos e viram a vítima correndo em direção ao corredor de uma vila, já ferida e sangrando. Jhonatan não resistiu aos ferimentos e caiu no corredor, onde foi encontrado pela polícia.

A área foi isolada pela guarnição da PM e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. A Polícia Civil foi informada do crime para a realização dos procedimentos cabíveis. Ainda não há informações sobre o autor e a motivação do crime. O caso segue sob investigação.