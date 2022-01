Homem é assassinado por grupo em carro branco em Icoaraci

Gabriel Alex de Jesus Brito da Silva, de 18 anos, foi assassinado a tiros em um residencial, na Estrada do Maracacuera, no Distrito de Icoaraci, em Belém. As primeiras informações são de que o homicídio foi praticado por um grupo em um veículo branco.

O carro passou pela rua principal do Residencial Quinta dos Paricas, Bloco 6, e os ocupantes fizeram disparos de arma de fogo em três pessoas. Duas ainda conseguiram fugir, enquanto Gabriel foi atingido morreu na hora.

A Polícia está no local. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado.

Mais informações em instantes