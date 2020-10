Homem é assassinado em Santa Bárbara

Um homem identificado como Valtenir Rosa de Souza, de 38 anos, foi assassinado na noite deste domingo (18) no loteamento Abril Vermelho, Polo 4, em Santa Bárbara. Até o momento não há informaões sobre o modus operandi.

De acordo com informações do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que foi acionado para a remoção do corpo, o homicídio foi notificado às 19h37. Equipes da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil e peritos do CPCRC seguem para o local.