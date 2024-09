Homem é assassinado com tiro no pescoço em comunidade rural de Paragominas

Ednaldo Vieira Silva, mais conhecido como ‘Maranhão’, foi morto a tiros na comunidade Chapadão, situada na colônia Oriente, zona rural do município de Paragominas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de sábado (28/09), quando a vítima foi surpreendida pelo autor dos disparos e alvejada na região do pescoço.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime. Testemunhas acionaram a Polícia Militar ao encontrarem Maranhão alvejado, mas não souberam informar quem atirou ou para onde o suspeito do crime teria ido. Maranhão foi morto em frente a uma residência. A Polícia Civil esteve no local e realizou o procedimento de isolamento da área e apuração das primeiras informações. A Polícia Científica realizou a perícia na cena do crime e remoção do corpo.

Ainda conforme as informações iniciais sobre o caso, Maranhão já tinha passagens pela justiça pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No entanto, somente as investigações poderão esclarecer se a vida pregressa da vítima tem ligação com o homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que a morte de Ednaldo Vieira Silva é apurada pela Delegacia de Homicídios de Paragominas. Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação