Homem é assassinado com golpe de facão por idoso de 84 anos, no interior do Pará

Um homem de 39 anos, identificado como Olinaldo Rodrigues, foi assassinado com um golpe de facão na tarde desta sexta-feira (3), na comunidade de Nazaré, em Itaituba, sudoeste do Pará. O acusado de cometer o crime é um idoso de 84 anos, que também ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). A motivação do homicídio seria a disputa por um pedaço de terra na região. Com informações do portal Giro.

O primo da vítima, João Rocha, contou que o crime teria ocorrido no momento em que o idoso discutia com a mãe de Olinaldo. Na tentativa de protegê-la, a vítima teria entrado na discussão e acabou levando um golpe fatal do acusado. Rocha relata, ainda, que a disputa já vinha se arrastando há muito tempo, inclusive, com processos judiciais.

O corpo de Olinaldo foi periciado por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e removido para o Instituto Médico Legal (IML) em seguida. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas, e uma equipe, a bordo de uma lancha "voadeira", iniciou as diligências para prender o acusado, e o localizou em algumas horas.

O idoso estava ferido e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao HRT para avaliação médica. Depois de ser atendido, o acusado, cujo nome não foi divulgado, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.