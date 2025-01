Homem é assassinado após discutir em bar em Canaã dos Carajás

Uma discussão de bar foi o suficiente para um homicídio neste sábado (11/01), no município de Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará. A vítima identificada como Jeferson Torres, de 28 anos, natural de Santa Luzia (MA), foi morta após se envolver em uma briga nas proximidades da antiga rodoviária das vans da cidade.

Jeferson trabalhava como ajudante de pedreiro, era casado e deixa quatro filhos, incluindo um bebê recém-nascido.

De acordo com informações de portais da região, a vítima teria discutido com outra pessoa no bar e quando estava indo embora, foi surpreendido pela agressão de um grupo de pessoas.

Imagens das câmeras de segurança de um local próximo mostram o momento em que um grupo de homens corre atrás de Jeferson. Ele estaria no bar com um amigo. As imagens mostram a vítima correndo para fugir dos agressores, alguns portavam pedaços de paus. Eles alcançam a vítima. As agressões ocorreram a cerca de 2 quilômetros de onde o incidente teria começado.

A Polícia Militar esteve no local para controlar a situação. A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer os fatos e identificar os envolvidos no homicídio.