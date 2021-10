Homem é arremessado para fora de carro e morre na Estrada de Barreiras, em Itaituba

As informações apuradas ainda são preliminares, mas apontam para a morte instantânea de José Neres Rocha, de 40 anos de idade, após ele perder o controle do carro que capotou na Estrada de Barreiras, próximo à Comunidade de Nossa Senhora de Aparecida, no Km 7, na região rural de Itaituba, sudoeste do Pará. Com informações do site Giro Portal.

O capotamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (8). Com o impacto, José Neres foi arremessado para fora do veículo. Segundo informações, o veículo capotou no momento em que a vítima tentava realizar uma curva em uma descida.

Ainda de acordo com informações, o motorista estaria em alta velocidade e não estava usando cinto de segurança. Ele viajava sozinho.

O automóvel ficou bastante avariado e o corpo da vítima foi levado para o exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba.

O município de Itaituba pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense, é o 14º mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense, com intenso movimento de veículos pesados nas estradas federais e estaduais que cortam seu território. Acidentes graves com carros em alta velocidade e sobretudo envolvendo motocicletas e caminhões têm sido comuns nos últimos meses na região.