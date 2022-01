Homem é arrastado no meio de partida de futebol e é baleado por criminosos

Um homem de 29 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira (10). Diego dos Anjos Duarte disputava uma partida de futebol quando foi levado para fora do campo e executado a tiros, no bairro São José, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo informações, Diego foi agredido ainda no campo e levado para fora da área para ser baleaedo pelos agressores. A vítima não resistiu e morreu na hora.

Os responsáveis pelo crime conseguiram fugir. A Polícia investiga o caso.