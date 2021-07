Homem é alvejado a tiros de espingarda na frente de hospital em Jacareacanga

Cícero Barbosa da Silva, de 51 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira (2), no sudoeste paraense. A vítima foi alvejada a tiros de espingarda em frente a um local inusitado para o crime, o Hospital Municipal de Jacareacanga, que tem uma quantidade expressiva de circulação de pessoas durante o dia inteiro. O agressor, identificado apenas pelo prenome de Bill, fugiu logo após o crime. As informações são do Giro Portal.

Uma guarnição da Polícia Militar atendeu a ocorrência. Não há informações de quantos disparos de arma de fogo, uma espingarda de calibre 16, acertaram a vítima. A causa para o atentado ainda é desconhecida. Bill não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

Os militares conseguiram apreender a arma utilizada no crime na residência do acusado, onde encontraram também a companheira dele, que foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A vítima foi socorrida e deu entrada no hospital municipal da cidade, o mesmo onde a tentativa de homicídio ocorreu. Cícero foi internado e deve realizar uma cirurgia.