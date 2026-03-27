Homem desaparecido após naufrágio de canoa é encontrado morto em Oriximiná

Um homem identificado como Rodrigo Lima da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (26), após desaparecer durante o naufrágio de uma canoa no município de Oriximiná, no oeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (24), no Lago do Iripixi, na comunidade Azeitoneira, zona rural da cidade.

De acordo com informações, Rodrigo estava acompanhado do irmão, Jaime Lima da Silva, em uma pescaria. A embarcação em que estavam acabou virando por volta das 20h, nas proximidades do Porto da Azeitoneira. A suspeita é de que os dois estivessem consumindo bebida alcoólica, o que pode ter dificultado a reação no momento do acidente.

Jaime conseguiu ser resgatado por um morador da região, enquanto Rodrigo desapareceu nas águas. Ainda durante a noite, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e esteve no local. As buscas foram iniciadas na manhã de quarta-feira (25), por equipes de bombeiros militares e civis, que realizaram varreduras ao longo do lago.

Após um dia de buscas, os bombeiros militares encerraram as atividades por volta das 18h. Já os bombeiros civis permaneceram na área e continuaram os trabalhos durante a noite, na tentativa de localizar a vítima. O corpo de Rodrigo foi localizado na manhã de quinta-feira por equipes da Defesa Civil. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao necrotério, onde permanece à disposição da família. Um dos irmãos da vítima informou que deve solicitar perícia para apurar as circunstâncias do naufrágio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil, e aguarda o retorno.