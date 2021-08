Homem de 55 anos morre em capotamento em Bragança

No fim da tarde do domingo (08), Dia dos Pais, um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem de 55 anos em Bragança, no nordeste paraense. Jurandi Cruz, maranhense natural de Axixá, morreu quando o carro em que ele estava capotou em uma estrada na zona rural do munícipio.

O acidente aconteceu por volta das 17h, na Estrada do Tamatateua, uma via que sai da rodovia PA-458 e segue até a comunidade de São Matheus.

Segundo informações preliminares, ele estaria dirigindo em alta velocidade quando perdeu o controle do carro, já que a estrada é sinuosa e cheia de ondulações.

A Polícia Civil foi até o ponto onde ocorreu o acidente para analisar a cena e começar as investigações. Até o momento, tudo indica que não houve nenhum outro envolvido no capotamento fatal, e o acidente ocorreu por conta das condições da estrada.

O Núcleo Avançado de Bragança do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves enviou uma equipe para remover o corpo da vítima