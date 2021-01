Homem de 50 anos é preso após estuprar criança em Irituia, no Pará

Um homem de 50 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (26), pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança no município de Irituia, no nordeste paraense. A identidade do agressor não foi informada pela Polícia Civil.

Policiais Civis da Divisão de Atendimento ao Adolescente de Ananindeua, na Grande Belém, foram responsáveis por dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado. O homem confessou o abuso sexual. O crime ocorreu Itabocal, zona rural do município de Irituia. Não há informações sobre quando o estupro ocorreu.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado para exames e posteriormente será conduzido ao Sistema Penitenciário, onde ficará sob a tutela estatal.

O crime de estupro de vulnerável está descrito no art. 217-A da Lei nº 2.948 e descreve o ato de ter "conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos". A pena de reclusão vai de oito a 15 anos.