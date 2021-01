Homem de 37 anos é morto com três tiros no bairro da Condor, em Belém

A morte de Luis Antônio Melo do Nascimento, 37 anos, aconteceu às 21h25 desta quinta-feira (28), na travessa Quintino Bocaiúva entre as ruas Apinagés e Tupinambás, no bairro da Condor, em Belém. A vítima trabalhava como arrecadador do dinheiro de apostadores de jogos online e do próprio jogo do bicho, no bairro da Condor.

Uma guarnição do 20º BPM informou que ouviu de familiares que Luis Antônio vinha se queixando de ameaças de morte em razão da atividade que desenvolvia, mas nem ele mesmo teria levado a sério as ameaças e prosseguiu trabalhando normalmente.

A esposa e outros parentes da vítima não demoraram a chegar ao local do crime. Moradores cobriram o corpo a vítima com um lençol branco, até que a perícia chegasse. "Vamos investigar e o que não for verdade vai cair", afirmou um investigador da Polícia Civil, que acompanhava o delegado Eduardo Rollo.

De acordo com o 20º BPM, Luis Antônio foi morto ao chegar, na travessa da Quintino Bocaiúva, pilotando uma motocicleta, que não era dele, e com uma mulher na garupa. À polícia, populares disseram que o conheciam por causa do trabalho que ele fazia de arrecadação de jogos. Não ficou claro para os agentes de segurança o motivo da vítima ter ido à travessa, nesta noite de quinta-feira.

A família informou à polícia, que a vítima jogava bola na arena Stadium Sports na avenida Roberto Camelier, no bairro de Batista Campos. Há a versão de que Luis Antônio teria sido atraído ao local por um telefone.

Alguns moradores comentaram que Luis Antônio é o terceiro homem envolvido com jogos de azar, morto o bairro, dando a entender que há uma guerra velada entre pessoas envolvidas com o segmento econômico.

"O que apuramos, até então, é que a vítima chegou dirigindo a moto com a mulher na garupa. Ela desceu e nesse momento dois jovens em outra motocicleta se aproximaram, renderam a vítima, roubaram seus pertences e, após, atiraram quatro vezes contra ele. Não achamos a moto nem informações sobre a mulher", afirmou um policial militar, que preferiu não ser identificado.

A perícia criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves identificou três entradas de projéteis no corpo, removido próximo das 23h do local. A Delegacia de Homicídios vai instaurar inquérito e prosseguir com as investigações para tentar identificar a dupla homicida e a motivação do assassinato.