Homem de 29 anos é morto a tiros em Santarém

Na madrugada de sábado (5), um homem identificado como Sérgio Manoel da Silva Sá, de 29 anos, foi morto a tiros na própria casa, situada na rua Jader Barbalho, bairro Vitória Régia, em Santarém.



Segundo informações iniciais, dois suspeitos teriam chegado em uma motocicleta ao local. Um deles iniciou uma discussão com a vítima. Ao fim da briga, ele teria efetuado dois disparos de arma de fogo.

Nas redes sociais, mensagens de luto e condolências foram direcionadas à companheira de Sérgio. De acordo com informações preliminares, o ex-marido dela é tido como suspeito do crime.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico plantonista da ocasião acabou constatando o óbito da vítima.



Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para remover o corpo e levantar as primeiras informações sobre o crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios.