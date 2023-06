Homem assassina a mulher e enfia faca no próprio peito

A pedagoga Adrielly Thauana foi vítima de feminicídio, na noite de sexta-feira (2), no Distrito Federal. O crime foi executado pelo companheiro de Adrielly, identificado como Josmar Junior. Com a chegada da polícia, o homem enfiou a faca no próprio peito e está internado, o estado de saúde é considerado estável.

De acordo com informações da imprensa local, o crime ocorreu por volta de 21h de sexta-feira (2). O irmão da pedagoga escutou os gritos e chamou a polícia. Uma viatura da Polícia Militar foi ao local e quando chegou já encontrou a vítima com vários golpes de faca pelo corpo.

Na ocasião, o responsável pelo crime enfiou a faca no próprio peito. Os policiais levaram o homem ao Hospital Regional da Gama, onde segue internado. Conforme informações dos jornais locais, o estado de saúde do homem é considerado estável, mas segue intubado no centro cirúrgico.

Adrielly era do Piauí e tinha um relacionamento de aproximadamente três anos com Josmar. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas segue com a investigação.

Conforme informações do portal Correio Braziliense, com o caso da pedagoga o Distrito Federal registra o 12º caso de feminicídio em 2023. O último ocorreu em 12 de abril, quando Cristina de Sousa Santos, 32 anos, morreu após ser baleada pelo ex-companheiro em Planaltina.