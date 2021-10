Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em São Francisco do Pará

Um homem cumprindo pena em regime semiaberto foi morto a tiros em São Francisco do Pará, nordeste paraense, na última quinta-feira, 14. Sâmio Cabral de Souza, de 26 anos, também conhecido como "Gum", foi assassinado por dois homens que chegaram de motocicleta ao local em que ele estava, em um crime com clássicas características de ter sido uma execução.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 10h, em uma estrada conhecida como Ramal do Km-21. O pelotão destacado conseguiu apurar que Sâmio foi morto por dois indivíduos ainda não identificados, que chegaram em uma moto modelo Honda XRE, atiraram contra ele, e fugiram em alta velocidade logo depois.

Quando a PM chegou ao local, encontrou a vítima com a vários ferimentos causados por disparos de arma de fogo, caída no chão e com a tornozeleira de monitoramento eletrônico ainda ativada. O corpo de Sâmio foi removido pela Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Castanhal, e a Polícia Civil já investiga o caso.