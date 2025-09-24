Capa Jornal Amazônia
Homem com deficiência é morto a facadas em Uruará; suspeito é preso

O crime ocorreu na vila do distrito Alvorada, na madrugada de terça-feira (23)

O Liberal
fonte

Homem com deficiência é morto a facadas em Uruará. (Foto: Correio de Carajás)

Edevaldo Pereira Neres, de 40 anos, foi morto a facadas em Uruará, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (23), na vila do distrito Alvorada, km 140 da Transamazônica, na zona rural do município. O corpo da vítima foi encontrado em uma calçada na Avenida Perimetral Sul. Edevaldo era conhecido na área pelo apelido de ‘Bracinho’, por ser deficiente físico e ter somente um dos braços. O principal suspeito do homicídio foi preso.

Segundo as informações iniciais, a polícia militar foi acionada por volta de 5h50 por moradores da área que encontraram o corpo. Uma equipe do 49º Batalhão de PM verificou no local que se tratava do corpo de homem pardo com ao menos oito perfurações que aparentavam ser de arma branca, do tipo faca. As testemunhas que estavam no local identificaram a vítima pelo vulgo “Bracinho”.

A Polícia Civil esteve no local e instaurou um inquérito para investigar o caso, que teria ocorrido durante a madrugada. Ainda segundo populares, a vítima estava há cerca de um mês morando na vila do distrito Alvorada, onde trabalhava em um lava-jato. As testemunhas relataram que ‘Bracinho’ teria familiares que residem no município de Brasil Novo.

Com base em informações de moradores da região, os agentes da PM chegaram até um suspeito de 38 anos. Ele foi encontrado em uma residência na mesma comunidade e teria tentado fugir ao perceber a viatura. No entanto, acabou capturado e encaminhado à Delegacia de Uruará. Durante o depoimento, o suspeito teria alegado que atacou a vítima após ela ter furtado um telefone celular de sua propriedade. O furto não foi confirmado pela Polícia Civil até o momento.

homem morto a facadas

homicídio em uruará
Polícia
